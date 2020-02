Konec špatnému spaní. Jak usnout během 60 vteřin?

Metodu 4-7-8 popisuje Weil jako přírodní uklidňující prostředek na centrální nervový systém, který napomáhá snižovat napětí v těle. Metoda spočívá v přesném intervalu nádechu, zadržení dechu a následného výdechu. Do těla se dostane více kyslíku, který se lépe vstřebá a z těla se následně uvolní i více oxidu uhličitého.

Správná délka intervalů údajně změní chemii ve vašem mozku, zpomalí srdeční tep a ztiší vaši mysl, abyste mohli usnout. Tato metoda pomáhá znovu usnout i při probuzení uprostřed noci. Funguje i pro rychlé zklidnění ve dne při stresových situacích.

Špičku jazyka umístěte na horní patro a držte ji tam. Zavřete ústa a klidně se nadechujte nosem, přitom počítejte do 4. Nyní zadržte dech a počítejte do 7. Nakonec vydechujte ústy, přitom napočítejte do 8. Výdech musí trvat dvakrát déle než nádech. Celý postup opakujte třikrát nebo do té doby, než usnete.

„Všimněte si, že se vždy nadechujete tiše nosem, zatímco ústy vydechujete se slyšitelným zvukem. Špička jazyka zůstává po celou dobu ve stejné poloze," řekl Andrew Weil deníku Daily Mail.

Metoda vychází z indického dechového cvičení. Dr. Weil tvrdí, že trikem 4-7-8 se lépe naplňují plíce kyslíkem a tento extra kyslík může mít potom relaxační účinek na parasympatický nervový systém, který se stará o klid, oddych a šetření se. Weil doporučuje procvičovat tuto techniku dvakrát za den během osmi týdnů, dokud si ji neosvojíte tak, že jste schopní usnout do jediné minuty.