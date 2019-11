Konec stravenek v Česku? Desítky tisíc lidí přešly na nový způsob využití

V české republice mají klasické papírové stravenky silnou tradici a přechod do digitální podoby teprve začíná.

„Pro Edenred je digitalizace plateb, a to nejen těch stravenkových, klíčová priorita. V České republice ještě díky silné pozici papírové stravenky nejsme tak daleko a náš podíl digitálních transakcí na jejich celkovém objemu se nyní pohybuje okolo 30 procent, ale naším cílem je dostat se do tří let na 80 procent,“ řekl marketingový a inovační šéf tuzemského Edenredu Jakub Ryba.

Endenred podporuje placení mobilním telefonem, ať už jde o Apple Pay či Google Pay. Pracuje na tom, aby si vedle klasické debetní karty lidé do mobilů nahrávali i stravenky. Dnes jsou stravenky Ticket Restaurant Card nahrané ve více než 57 tisících českých telefonech, uvedl server CZECHCRUNCH.

V Česku probíhá většina plateb bezkontaktně, lidé jsou na takové placení zvyklí. Edenred pracuje na tom, aby vysvětlil svým zákazníkům, proč mají papírovou stravenkou nahradit tou digitální.

Důvodů, proč zatím lidé na digitální verze u stravenek tolik nepřecházejí, je více. Nejčastější jsou obavy z toho, že stravenku v mobilu všude nevezmou. Edenred má dnes po celé zemi 57 tisíc partnerských akceptačních míst a z nich již necelá polovina karty přijímá.

„Edenred logicky na počátku tohoto snažení řešil klasický problém slepice a vejce – tedy dokud nebylo dostatečné pokrytí míst, kde se dá kartou platit, zaměstnavatelé karty nechtěli. A restaurace zase nechtěly digitalizovat, dokud nebude dostatečná poptávka,“ vysvětluje Ryba.

Výhodou digitální stravenky je, že nemusíte řešit vrácení peněz. Firmy s nimi mají minimální administrativu a dokážou je mnohem rychleji distribuovat k zaměstnancům. Majitelé restaurací dostávají díky digitalizaci celého procesu peníze ze stravenek mnohem dřív, obvykle už do 48 hodin od platby.