Kupujete vánoční dárky na poslední chvíli? Poradíme, kde se sehnat i na Štědrý den.

Online prodejci Mall a Alza garantují, že dárky, které si objednáte do 22. prosince obdržíte na druhý den.

Při nákupech na poslední chvíli je nejlepší zvolit si osobní odběr v prodejně. „V případě, že si zákazník objedná zboží 23. prosince, ještě 24. prosince si ho může vyzvednout v našich prodejnách v Praze, v Brně a v Ostravě. Doručení přepravními společnostmi do Vánoc garantujeme při objednání do 20. prosince,“ řekl Radek Ondrášík, marketingový ředitel společnosti Notino pro Lidovky.cz.

Prodejny si před Vánocemi najímají větší počet pracovníků a prodlužují otevírací dobu, aby zvládali vánoční shon. Česká pošta poptávala přes 5000 pracovníků, aby předešla možnému zpoždění. Zásilková služba DPD využívá asi 1100 kurýrů, přičemž během roku pro ni dělá zhruba o 250 lidí méně. V týdnu od 16. do 23. prosince jsou některé obchody otevřené do desíti hodin večer a někde dokonce i do půlnoci. Na Štědrý den bude otevřeno od osmi hodin ráno až do poledne.

V případě České pošty, pokud jde o zásilku do Balíkovny či na poštu, mělo by být zboží z e-shopu podáno do 20. prosince. Pokud si chcete nechat zásilku zaslat přímo domů, musí být zásilka podána do 19. prosince.

Pro klidné Vánoce je nejzazším termínem pro objednání 16. prosinec. „Pro urychlení doporučujeme nakupovat v ověřených e-shopech, volit platbu kartou online a zboží si vyzvedávat osobně na odběrných místech e-shopů nebo dopravců,“ vysvětlil Marek Dobrý, manažer značky největšího nákupního portálu Heureka.cz pro Lidovky.cz.

Největší objem zásilek a útraty na e-shopech se odhaduje v období mezi 9. a 15. prosincem, kdy by se měl celkový obrat českých e-shopů vyšplhat k šesti miliardám korun. „Z analýzy 1500 firem, které používají při expedici zásilek Balíkobot, vyplývá, že nejvyšší denní objem zásilek bude mezi 9. a 15. prosincem. V každém roce byl nárůst ve vánočním období minimálně dvojnásobný, letos počítáme ještě s vyšším násobkem,“ uvedl Martin Šauer, jednatel Balikobot.cz.