Meteorický roj Geminidy je tady. V noci z neděle 13. prosince na pondělí 14. prosince nechoďte spát

Geminidy, pojmenované podle latinského jména souhvězdí Blíženci, jsou jedním z nejvydatnějších a nejjasnějších meteorických rojů, které svou aktivitou soupeří s letními Perseidami. V tomto roce nám přitom příroda nabízí přímo ideální podmínky k jejich sledování: Nejvíce jich bude létat po půlnoci, kdy se souhvězdí Blíženců ocitne vysoko nad obzorem, aniž by někde zacláněl měsíční svit. Dívat se ale musíte z místa s dobrým výhledem, co nejdál od pouličního osvětlení. Díky perspektivě budou jakoby vylétat právě ze souhvězdí Blíženců.



Autora nebeského divadla odhalila v říjnu 1983 infračervená observatoř IRAS. Víme, že se jedná o zhruba pětikilometrovou hroudu, snad bývalou kometu, která se na své cestě Sluneční soustavou dostává až za dráhu Marsu, může se přiblížit k planetě Zemi (v roce 2017 na pouhých 10 milionů kilometrů) a také se prosmýknout pouhých 21 milionů kilometrů od povrchu naší denní hvězdy (tj. třetinu vzdálenosti, ve které se pohybuje Merkur). V té době se tak zahřívá na teplotu až sedm set stupňů Celsia! Tedy dost na to, aby se na jeho povrchu roztavil třeba hliník. Právě proto dostal tento objekt jméno (3200) Phaeton, podle syna řeckého boha Helia.

Na rozdíl od jiných meteorických rojů, které jsou pozorovány po celá staletí nebo dokonce tisíciletí, byly Geminidy zřejmě poprvé sledovány v roce 1862. Podle řady odborníků přitom každým rokem prolétá planeta Země hustší a hustší částí roje, takže divadlo, které nám vypařující se drobky Phaetonu na nebi vykreslují, může být stále opulentnější. Půjdete se na ně taky podívat?