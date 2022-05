Na plzeňské náměstí se dnes po 77 letech přeneseně vrátili američtí vojáci

— Autor: ČTK

Na plzeňské náměstí se dnes večer po 77 letech vrátily americké lehké obrněné vozy, tank Sherman a džípy. S třemi tisícovkami lidí sledovali muži v amerických uniformách, kteří vozidly přijeli, téměř dvouhodinový program slavnostního večera Thank you, boys! v režii Michala Cabana. Lidé je opět vítali jako 6. května 1945. V Plzni dnes pokračovaly Slavnosti svobody, končí v neděli konvojem, v němž pojede po Klatovské třídě až na náměstí 250 kusů dobové vojenské techniky, z nichž lidem zamávají také tři američtí a dva belgičtí veteráni, kteří ve svých 97 a 98 letech přijeli do Plzně oslavit konec války.