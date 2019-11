Otevřená zpověď z České televize: Takhle to bylo s debatou Zemana a Drahoše

V rozhovoru pro MF Dnes se Witowská vrátila k moderování debaty prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Miloše Zemana. Tvrdí, že si záznam dodnes nepustila. A neví, jestli to někdy udělá.

"Určité pasáže jsem viděla, z debaty se často objevovalo vyjádření pana prezidenta, když mluvil o tom, že by neudělil abolici Andreji Babišovi. Ten kousek jsem viděla x-krát," přiznala s tím, že ho vidět nechtěla.

Vrátily se jí totiž všechny ty pocity, které měla. Před debatou podle svých slov nejedla a nespala, a i když jí po ní všichni říkali, že to bylo super, ona si na to vůbec nepamatuje.

"Vím jen, že jsem si říkala, aby to už skončilo," svěřila se moderátorka Witowská.

Nabídka na moderování rozhovoru ji prý zaskočila a nedošlo jí, co všechno to obnáší. "Až v týdnu před vysíláním jsem si říkala, do čeho jsem to vlezla!" dodala.

Netušila, že se na debatu bude dívat dva a půl milionu lidí. A když bylo po všem, uvědomila si prý, že všichni okolo se báli víc než ona.