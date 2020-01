Ovlivňují sny naše životy? Odpověď hledal už Freud

Nejčastěji se lidem zdají sny v tzv. REM fázi spánku. Mozek tedy aktivně zpracovává dojmy z uplynulého dne. Za noc se nám zdá 6-7 snů a ve většině případů si nejvíc vzpomínáme na sny, které se nám zdáli před probuzením. Žádný sen si nepamatuje 15 % mužů a jen 8 % žen. Studie z roku 2013 zjistila, že ti, co si sny pamatují, mají lehčí spánek a tendenci se častěji probouzet.

„Zdá se, že sny ovlivňují náš bdělý život v mnoha směrech. Teorie o významu snění předpokládají, že sny jsou prostředek, kterým mozek zpracovává emoce, stimuly, vzpomínky a ostatní informace, které jsme vstřebali během bdělého stavu,“ vysvětluje klinický psycholog Michael J. Breus, uvedl server novinky.cz.

Pro lidský život jsou sny důležitým faktorem. Zabývali se jimi vědci jako Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. Sny netřeba brát na lehkou váhu, protože mohou poukazovat na neřešené potíže, nejistotu nebo nevyrovnanost. Podle neurovědce Allana Hobsona člověk prospí do svých 70 let plných 6 let. Nejvíc sníme v dětství.

Ženy a muži mají rozdílné sny. Muži se ve snech chovají agresivně vůči svým snovým protějškům a ty většinou nereprezentují reálné lidi ze života. V porovnání se ženami mají sny kratší a méně barevné. Ve snech nejčastěji vidí auta, cesty, flirt, násilí, konkurenci, úspěch a neúspěch. Ženy během snů komunikují více se svými blízkými. Nejčastěji se jim zdá o domově, nebo ztrátě blízké osoby. Taktéž trpí více nočními můrami.

Fenomén snění zkoumal 40 let americký psycholog Calvin S. Hall, který zaznamenal okolo padesáti tisíc snů svých studentů. Převládající byly nepříjemné sny. Odborníci tvrdí, že mnoho negativních emocí přes den potlačíme a ony se během spánku vrátí.