Podvodný mail vypadá jako od České pošty. Útočníci mohou získat přístup ke kreditce

Metoda útoků přes podvodné maily se nazývá phishing. „V poslední době se množí podvodné e-maily, jejichž odesílatel se vydává za Českou poštu,“ uvedl pro EuroZprávy.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Tyto maily se pak nejčastěji týkají doručení zásilky, potvrzení o odeslání online pohlednice nebo soutěže o mobilní telefon.

Jak poznat, že se jedná o podvodný mail, pověděla redakci EuroZprávy.cz expertka na kyberbezpečnost Nicol Daňková. Nejprve doporučuje podívat se na adresu odesílatele. „Útočníci často rádi dávají „správnou“ e-mailovou adresu do části se jménem odesílatele. Uživatel se tedy často přehlédne, že skutečný odesílatel je někdo jiný, než co tvrdí zobrazené jméno,“ sdělila. Dále doporučuje podívat se, kam vede proklik v mailu. „To příjemce zjistí tím, že když na odkaz najede kurzorem myši, objeví se mu vlevo dole adresa, kam proklik vede,“ vysvětluje.

Phishingový mail můžeme poznat i díky poněkud zvláštnímu slovníku. Útočník často používá atypická slovní spojení a gramatické chyby. V podvodné zprávě od domnělé České pošty je například uvedeno „S upřímným respektem“, což není v českém prostředí příliš užívané ukončení zpráv od státních podniků.

Podvodný mail, který se vydává za zprávu od České pošty | foto: INCORP images

A co má uživatel dělat pokud takový e-mail dostal? „Na nic neklikat,“ varuje Daňková. A pokud už uživatel klikl na odkaz v mailu, neměl by podle Daňkové nikam zadávat jakékoli osobní informace nebo hesla. Když tak učiní, měl by si změnit heslo všude, kde ho používá.

K vyhnutí se takovýmto mailům, Daňková doporučuje nevyplňovat svoji e-mailovou adresu všude, kde ji chtějí, protože tyto podvodné zprávy často cílí na kontakty získané ze špatně zabezpečených databází. „Je také dobré mít pro různé registrace více e-mailových adres. Možností je také používat takzvané desetiminutové schránky.“

Útočníci se phishingem snaží dostat k přístupovým údajům, údajům o platební kartě nebo k jiným osobním informacím. Často také žádají dodatkovou platbu. Odkaz v mailu může do zařízení automaticky stáhnout vir. K tomu se celkově nejčastěji používá klamavá výzva „je potřeba aktualizovat vaši verzi Flash Playeru.“