Ruské sankce kvůli soše? Za trest by si mohli odvézt Zemana i s jeho poradci, spustil Přibáň

Kritiku vedení Prahy 6 ve čtvrtek v reakci na rozhodnutí o odstranění sochy Koněva zopakoval ruský ministr kultury Vladimir Medinskij. Ruské velvyslanectví označilo rozhodnutí Prahy 6 za nehorázné.

Senátor Sergej Cekov pak dokonce navrhl uvalení hospodářských sankcí na Česko. Podle něj je nutné zcela přerušit „výměnu turistů s Českem“. Jeho slov se chytil i cestovatel, novinář a režisér Dan Přibáň.

„Ruský senátor chce za odvezení Koněva uvalit na Česko sankce. Navrhoval bych, že by nám mohli za trest odvézt prezidenta i s jeho poradci a většinu osazenstva ruské ambasády a navrch nám už nikdy nenabídli své jaderné technologie," píše na facebooku Přibáň.

Tím ale nekončí. Pro Rusko má podle svých slov ještě jeden dárek. „A za odměnu by naopak mohli do Ruska přestěhovat všechny, kdo za Koněva demonstrují! Bylo by to ideální řešení,“ rýpnuil si cestovatel, který se proslavil díky cestám ve žlutém trabantu.