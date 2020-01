Trochu jiný hotel. V Anybody si můžete zahrát i ve filmu

Za hotelem Anybody stojí tým, který vlastní podniky jako Bar, který neexistuje, 4 pokoje nebo Super panda cirkus. Na tvorbě konceptu pracoval patnáctičlenný tým. „Do projektu se zapojili scenárista, rozhlasový a divadelní režisér, vývojář, gaming specialistka, psycholog a samozřejmě architekti,“ řekl Adam Vodička, spolumajitel Anybody.

Myšlenka hotelu je založena na výjimečnosti a interaktivitě a slibuje nepředvídatelné zážitky. „Baví nás pracovat na odvážných a nových konceptech. Šlo o to vytvořit intenzivní zážitek, který propojuje pohostinnost, umění a zálibu v hraní her. Hlavním cílem není nabídnout jen přespání, ale především výjimečný čas strávený v roli filmových postav. Chtěl jsem spojit svou životní lásku k psychologii, umění a pohostinnosti a zároveň se posunout od baru o krok dál,“ uvedl Vodička.

Hosté se převlékají za herce filmů jako například Zvětšenina, Poslední tango v Paříži, Muž z Acapulca, Snídaně u Tiffanyho nebo James Bond: Goldfinger a dalších. Používají k tomu audio scénáře namluvené na tabletech, kostýmy a rekvizity. Tablet s vlastní aplikací vás bude celým pokojem provázet a spouštět scénář z reproduktoru. „Lidé sem přicházejí hlavně kvůli tomu, aby zažili něco jiného a ne kvůli přespání. Vystoupí z každodenního stereotypu a stanou se někým jiným,“ vysvětluje Vodička.

V hotelu se nesetkáte s žádným personálem. V případě potíží je k dispozici teleconcierge, check – in a check – out probíhá na on–line panelu umístněném v průchodu domu. Na snídaně si můžete zajít do vybraných podniků v blízkosti hotelu. „Všechno začíná, když hosté vejdou do pokoje a zmáčknou na tabletu play. Stávají se součástí příběhu a odkládají svou původní životní roli,“ vysvětlil Vodička pro server EuroZprávy.cz.

Nejčastěji se ubytovávají lidé ve věkové kategorii 25–40 let. Mnoha hostům nestačí jen jedna návštěva hotelu a rádi se sem vracejí i vícekrát.