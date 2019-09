Zahrada Čech 2019 probíhá v Litoměřicích. Co vás potěší?

Výstaviště je otevřeno návštěvníkům do soboty 21. září. Otevřeno je denně od 9:00 do 17:00. Někteří nedočkavci dnes stáli před vstupem už od 8:30. Lidé mají výběr z širokého sortimentu. Vystavuje tu na 500 stánkařů. Nejčastěji prodávají sazenice, stromky, ale také potřeby pro domácí mazlíčky nebo domácí sýry a klobásy.

Hosté při slavnostním zahájení zrekapitulovali letošní úrodu. Kvůli několika letům sucha se zemědělství nedaří. Letos byla úroda vyšší. "Letošní rok byl rokem průměrným, ve srovnání s deseti lety to byl průměr, bylo to o půl procenta víc než průměr. Výsledky u obilovin, co se týká posledních pěti let, tak je to pokles asi o 4,9 procenta, a hlavně oproti minulému roku jsme sklidili asi o 8,5 procenta více úrody," řekl prezident agrární komory Zdeněk Jandejsek.

Chybět nebude ani soutěž v kategoriích Největší výpěstek, Nejzajímavější kuriozita a Křišťálové jablko. Lidé mohou navštívit po celou dobu výstavy zahrádkářskou expozici v pavilonu G věnovanou bylinkám.

Výstaviště Zahrada Čech je výstavní areál o celkové rozloze přibližně 6,5 hektaru. Je ve východní části Litoměřic v Českolipské ulici. První výstava se zde konala v roce 1969. Provozovatelem výstaviště je Zahrada Čech, kterou vlastní z poloviny město Litoměřice.