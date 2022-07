Zvířata v pražské zoo se během vlny veder mohou ochlazovat koupelí nebo zmrzlinou

— Autor: ČTK

Zvířata v pražské zoologické zahradě se během vlny veder mohou ochlazovat pomocí mlžítek nebo koupelí. Lední medvědi dostávají pravidelně speciální zmrzlinu a do výběhu jim chovatelé dali ledovač, zmrzlinu dostávají také například gorily. ČTK to řekl mluvčí zoo Filip Mašek. V celém Česku mají až do pátku trvat tropická vedra, v Praze dnes mohou podle Českého hydrometeorologického ústavu teploty vystoupat až na 32 stupňů.