V Česku se začala očkovat třetí dávka

Vakcinaci třetími dávkami potvrdila Fakultní nemocnice v pražském Motole. Ani po ukončeném očkování dvěma dávkami vakcíny společností Pfizer a BioNTech se totiž u některých vysoce rizikových transplantovaných pacientů nevytvořilo dostatečné množství protilátek. "Byly to jednotky případů a lékaři vše velmi pečlivě zvažovali. Pro tuto aplikaci byl použitý jiný typ vakcíny, než byl ten původní," sdělila Radiožurnálu mluvčí motolské nemocnice Ludmila Šimáčková bez dalších podrobností

Dalšího očkovaného třetí dávkou mají i ve středních Čechách. "Pacient byl poučený, že to není doposud schválená strategie, ale že to je na doporučení vyššího pracoviště. Je to za souhlasu jak pacienta, tak samozřejmě toho pracoviště," řekl rozhlasu primář interny Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Martin Polák, který je současně krajským koordinátorem očkování.

V tuto chvíli už je takové očkování podle Poláka v souladu se stanoviskem odborných lékařských skupin, a proto v něm nevidí žádný medicínský problém.

Odborné lékařské společnosti už minulý týden informovaly, že oproti běžné populaci si 40 až 60 procent nemocných po orgánových transplantacích nevytvoří po dvou dávkách očkování mRNA vakcínami žádné protilátky. Lékaři doporučili podat třetí dávku očkování proti covidu-19 pacientům po orgánových transplantacích, jejich spolubydlícím, těsným kontaktům i pečujícím zdravotníkům.

"Ukázalo se, že imunita významným způsobem posílí. Ve věkové kategorii zhruba do 55 let je šestinásobný vzestup hladiny protilátek, u starších nad 65 let dokonce jedenáctinásobný. A hlavně dochází i k významnému posílení buněčné imunity," dodal Polák.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) minulý týden řekl, že třetí dávka očkování proti covidu-19 bude v Česku primárně pro rizikové skupiny. První lidé by se podle něj k přeočkování měli dostat pravděpodobně na podzim. Zopakoval, že s konečnou platností by měl kabinet o této možnosti rozhodnout do konce srpna. Zdůraznil, že půjde opět o vakcinaci dobrovolnou.

Tento týden Vojtěch Radiožurnálu řekl, že jakékoli podání třetích dávek před zveřejněním ministerského stanoviska by spadalo do režimu off-label, tedy mimo schválenou registraci. "Asi to možné je," řekl. Dodal, že o podávání třetích dávek nemá žádné informace. "Nejde jenom o to, čím se bude očkovat, kde a kdy, ale musí se nastavit nějaký právní rámec," upozornil.

Proti hospitalizacím a závažnému průběhu onemocnění zůstává podle odborníků ochrana nadále vysoká i při dvoudávkovém schématu.