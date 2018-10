Bože, co to je? Za to jsme museli platit z našich kapes? Rezort spravedlnosti představil nové logo, lidé protestují

Ministerstvo spravedlnosti se na sociálních sítích pochlubilo novým logem – červenomodrý trojúhelník postavený na špičku. „Samotný tvar představuje jakýsi symbol rovnováhy a vyváženosti, který navíc do sebe vstřebal české národní barvy. Alegorii spravedlnosti se zavázanýma očima tak vystřídala moderní interpretace. Snad se Vám nové logo bude líbit,“ uvedl rezort na facebooku.

Jenže Češi z něj tak nadšení nejsou. „Můžu se zeptat kolik jste zaplatili z peněz nás daňových poplatníků za design tohoto "loga"? Mám neodbytný pocit, ze bylo vytvořeno v programu Windows Malování. Kdyby jste někdy chtěli nové, prosím, kontaktuje mě, má devítiletá dcera tento program skvěle ovládá a vytvoří vám logo líbivější a profesionálněji vypadající. Cena tak do 500,- Kč,“ vzkázal ministerstvu jeden z Čechů.

„Ale řekl vám někdo, že je to obyčejnej trojúhelník?“ diví se další uživatelka. Jiní poukazují na to, že použité barvy opravdu nejsou „národní“. „Jsem sice chlap, ale i já poznám, že tohle prostě není červená,“ rýpnul si další diskutující.

Další si obrácený trojúhelník vyložili po svém, „Spravedlnost je tedy vzhůru nohama a vratká?“ zajímá jednoho z Čechů. „Jak moc “high” musí člověk byt, aby obracenou pyramidu označil za symbol rovnováhy???“ divil se další. „Mně to teda bohužel ze všeho nejvíc připomíná menstruační kalíšek,“ přidala se udivená Češka.

Řada dalších poukázala na velkou podobnost loga se symboly spojenými s koncentračními tábory. „Okamžitě jsem si vzpomněl na trojúhelníky, kterými byli označováni vězni v koncentračních táborech. Tak nedík, milé ministerstvo,“ napsal jeden z těch, kteří na podobnost upozornili.

„V prvé chvíli jsem se domníval, že takto v koncentrácích označovali homosexuální vězně bez státní příslušnosti, ale pak jsem si přečetl popisek. Gratuluji, tohle je přesně to, co naše justice potřebovala! Proč plýtvat peníze na zrychlení soudů či řešení přeplněnosti věznic. Vždyť máme nové logo!“ přidal se další.

Část diskutujících také pobouřilo, že je toto logo placeno z veřejných peněz. „Emoce mnou cloumají, ale i tak se budu držet a řeknu to slušně. Bože, co je tohle za sr*čku??? Kdo je, prosím, autorem a jaký je jeho honorář z našich kapes?“ zajímá jedno ho z diskutujících.

Mezi lavinou kritických příspěvků se našel i jeden, který nové logo ocenil. „Víte, ono kouzlo loga je právě v tom, že ho zvládnete udělat i za 2 minuty v malování. Logo musí umět namalovat i uklízečka na výpověď. Dal bych vám do ruky papír a nechal vás taky něco vymyslet... To je to kouzlo! Za mě logo skvělé! Moc se mi líbí!“ napsal diskutující.

Na kritiku ministerstvo zareagovalo opět na sociálních sítích. „ Děkujeme za vaše názory, rádi bychom doplnili, že nové logo je propojeno s novým portálem Justice.cz. Co se týká samotného loga, to bylo vybráno v roce 2015. Představuje kalich, který stojí na špici a vyvažuje rovnováhu. Má se tak jednat o moderní interpretaci symbolu spravedlnosti,“ zdůraznilo ministerstvo s tím, že logo má obsáhnout jednoduchost a sloužit má především pro účely webu a elektronické komunikace Ministerstva spravedlnosti.

Součástí loga je i manuál a náklady na jeho pořízení nepřesáhly 15 tisíc korun. „Výhodou tedy je, že jsme zbytečně neutráceli peníze daňových poplatníků. Smyslem tehdy bylo, a to platí to i dnes, soustředit se na podstatné věci v justici. Mnohem důležitější je sehnat finance např. na platy nesoudcovského personálu, než je, i když s dobrým úmyslem, vydávat za tvorbu nového loga. To je možné dnes pořídit právě v rozmezí desetitisíc až stovek tisíc korun. My jsme šli tou první cestou a šetřili finance ze státního rozpočtu,“ uklidňuje Čechy úřad.