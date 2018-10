Zeman zaútočil na Drábovou: Neměla by se plést do věcí, do kterých jí nic není

Vznik Jaderné elektrárny Dukovany se datuje již od 70. let, kdy tehdejší Československo a Sovětský svaz podepsaly mezivládní dohodu o výstavbě dvou jaderných elektráren s výkonem 1760 MW. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985, poslední čtvrtý blok v červenci 1987. Dukovanská elektrárna pokrývá přibližně pětinu tuzemské spotřeby elektřiny.

O rozšíření Dukovan se mluví již delší dobu. ČEZ počítá o dostavbě jednoho nebo dvou bloků. Přitom se rychle krátí životnost současných dukovanských bloků, která má končit v roce 2035.

Dana Drábová předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v nedávném rozhovoru pro DVTV uvedla, že si si můžeme při dostavbě elektrárny vybrat ze všech dodavatelů, kteří jsou schopni dodat blok požadovaných parametrů. Zatím padlo dle jejích slov jedno rozhodnutí a to, že to bude blok podobného typu, jaký běží v Dukovanech i Temelíně teď.

Tím je dle jejích slov předurčena skupina možných dodavatelů, ale rozhodně to není jeden dodavatel. Před pár dny Drábová v rozhovoru pro pořad Otázky Václava Moravce uvedla, že ze šestice možných dodavatelů na dostavbu nových jaderných bloků, se jí jeví jako nejlepší jihokorejská KHNP. I ostatní však mají dle jejích slov za sebou úspěšný projekt.

"V současné době mají podle mě nejlepší referenci Jihokorejci, protože včas a za domluvené peníze předali ke spuštění, ono je to trošku komplikovanější ve Spojených arabských emirátech, blok Barakah 1 v Abú Zabí a mají před dokončením také za předem dohodnutých stanovených parametrů blok Barakah 2. Že se ten blok Barakah 1 nespouští, není problémem dodavatele, ale investora, který neopatřil včas dostatek personálu ke spuštění," uvedla v pořadu Drábová.

Mezi šesti zájemci o dostavbu dukovanských bloků je vedle KHNP, americká Westinghouse, francouzská EDF, čínská China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a ruský Rosatom.

V pořadu Týden s prezidentem se k dostavbě dukovanských bloků vyjadřoval prezident Zeman. Ten řekl: „Ministryně Nováková má za úkol do konce roku předložit kompletní program včetně finančního rámce.“

K výroku Dany Drábové o tom, že nejlepší volbou se z jejího hlediska jeví jihokorejská firma Zeman řekl: „Dana Drábová by se neměla plést do věcí, do kterých jí nic není. Ten, kdo vyhraje tendr, na základě multikriteriální optimalizace, je mým favoritem.“ Podle Zemana vzniká snaha zanášet do tendru ideologická kritéria.

Přitom existují spekulace, že prezidentův poradce Nejedlý prosazuje dát zakázku ruské firmě Rosatom.