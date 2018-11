NSS je zavalen stížnostmi. Nová místopředsedkyně navrhuje rázné opatření

Loni soud dostal 4564 nových podnětů, v přecházejícím roce jen 3694. Podle odborníků jde o vážný problém, který vyžaduje reakci - názory na vhodné řešení se ale různí. Pořízková, která v čele soudu doplnila nového předsedu Michala Mazance, potvrzuje, že nárůst počtu stížností způsobuje potíže. "Senát ve třech lidech zvládne za měsíc kvalitně udělat maximálně 30 věcí," uvedla Pořízková.

Navyšování počtu soudců NSS není podle Pořízkové řešením, jednak kvůli nákladům, jednak kvůli kapacitě sídla. Také platí, že čím víc soudců, tím větší potíže s rozbíháním judikatury. "Kdyby byl dvojnásobný počet soudců, tak se to těžko uhlídá z hlediska jednotnosti rozhodování," míní.

Řešení nelze podle Pořízkové hledat ani v razantním omezení přístupu k soudu, tedy ve zúžení okruhu situací, kdy lze podat kasační stížnost. "To není můj šálek čaje," řekla Pořízková s tím, že je spíše zastánkyní co nejširšího přístupu k soudu. Dokáže si představit jednoinstanční rozhodování jen ve specifických otázkách, jako je například osvobození od soudního poplatku nebo ustanovování advokáta.

Pořízková proto spíše podporuje poslanecký návrh, podle kterého by NSS mohl některé stížnosti odmítnout pro nepřijatelnost, například když stejný typ problému v minulosti opakovaně řešil a když je zjevné, že problém podstatně nepřesahuje zájmy pisatele stížnosti.

Soudce by v takové situaci mohl sepsat jen stručné odůvodnění odmítavého usnesení a nasměrovat stěžovatele na starší verdikty, kde najde odpovědi. "Byla bych ráda, kdyby to prošlo, soudu by se ulevilo. Samozřejmě lze hledat nějaká komplexnější řešení, ale to by trvalo dlouho - a my potřebujeme pomoct teď," konstatovala Pořízková.

Poslanecký návrh je dílem zákonodárců z řad ODS, ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. O prázdninách se návrhem zabývala vláda, nakonec se rozhodla jej nepodpořit, je prý zapotřebí rozsáhlejší odborná debata a podrobná analýza širších dopadů. Vládní legislativci se obávají například toho, že v případě rozšíření institutu nepřijatelnosti by se zátěž přenesla z NSS na Ústavní soud.

V současnosti může soud pro nepřijatelnost odmítnout jen některé stížnosti v záležitostech mezinárodní právní ochrany, tedy azylu. Věcně se pak zabývá jen malou částí azylových podnětů.