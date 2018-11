Stížnosti na volby: Většina žalob byla zamítnuta, mandáty se měnily v Brně-středu

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Lhůta, v níž lidé mohli zpochybnit u soudů průběh a výsledky voleb, vypršela v pátek 19. října. Soudci mají na rozhodnutí 20 kalendářních dní, tedy nejpozději 8. listopadu.

Na nesrovnalosti ve sčítání hlasů v městské části Brno-střed si u soudu stěžovali Zelení. Namítali například, že v jednom z volebních okrsků nebyl některým jejich kandidátům započten ani jeden hlas, přestože voliči strany tvrdili, že hlasovali pro celou kandidátní listinu.

Soud proto přepočítal hlasy v několika okrscích a dospěl k závěru, že Zelené volilo 8,43 procenta voličů, oproti původním 8,37 procentům. Po přepočtu jim připadl mandát navíc. Ze zastupitelstva městské části proto rozhodnutím soudu vypadl Jan Pazdírekza ANO, naopak v něm za Zelené usedne Marika Kupková.

Krajský soud v Brně eviduje téměř čtyři desítky stížností na komunální volby, a to z Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje a také z Vysočiny. Naprostou většinu z nich už zamítl či odmítl. Volby se tak nebudou muset opakovat například ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku, ve Zlechově na Uherskohradišťsku, v Horním Břečkově na Znojemsku ani ve Slatinkách na Prostějovsku, kde komise zaměnila obálky pro komunální a senátní volby.

Naopak v Chlístovicích na Kutnohorsku půjdou lidé k urnám znovu. Podle usnesení soudu byli na seznamu voličů zaškrtnutí i lidé, kteří ve skutečnosti nevolili.

Krajský soud v Ostravě obdržel v souvislosti s volbami v Moravskoslezském kraji přes 30 žalob. Všechny už projednal, většinou s negativním výsledkem. Dnes soud zamítl návrh na neplatnost voleb v obvodě Slezská Ostrava. Šlo o návrh kandidáta Romana Važíka za ANO, který tvrdí, že nesouhlasil s kandidaturou. Podle soudu navrhovatel o kandidatuře věděl a nepodařilo se prokázat, že by jeho podpisy na dokumentech někdo falšoval.

Ústecký krajský soud obdržel 27 stížností na volby, jednu stížnost navrhovatel stáhl těsně před vynesením rozsudku. Rozhodnutí zatím nepadlo ve třech případech, ostatní návrhy soud zamítl. Dnes tak učinil s návrhem na opakování voleb v Bílině na Teplicku. Návrh se týkal nepřípustné manipulace s volebními lístky a ovlivňování voličů. Volby platí také v Benešově nad Ploučnicí na Děčínsku, kde se spor týkal podobnosti volebních a městských novin. Rozhodnutí jsou pravomocná. Navrhovatel chce v případu Bíliny podat stížnost proti rozhodnutí k Ústavnímu soudu.

V Libereckém kraji bylo letos 18 stížností na volby, z toho 15 řešil krajský soud v Liberci a tři soud v Hradci Králové. Všechny návrhy na zneplatnění voleb už soudy zamítly s výjimkou zatím nedořešené stížnosti na komunální volby v Hamru na Jezeře na Českolipsku. Liberecký soud vynese usnesení v pátek.

Pražský městský soud do úterního večera rozhodl v 19 z 25 návrhů na neplatnost voleb do pražských zastupitelstev. Většinu stížností zamítl. O zbývajících šesti stížnostech by měl soud rozhodnout nejpozději tento čtvrtek.

Stížnost na volby v Benešově zamítl dnes i krajský soud v Praze. Dospěl k závěru, že zákon o volbách nebyl porušen a manipulace s hlasovacími lístky nebyla prokázána. Svolání ustavujícího jednání zastupitelstva tak už nic nebrání.