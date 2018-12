Portál občana má novou funkci. Ode dneška lze nahlížet do katastru nemovitostí

"Nová funkce umožní klientům veřejné správy, občanům České republiky, připojit se on-line do prostředí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a v podstatě vidět, které nemovitosti ta která konkrétní fyzická osoba vlastní," řekl náměstek ministra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal.

Ředitel odboru eGovermentu Roman Vrba upřesnil, že po přihlášení si může uživatel zobrazit, jaké nemovitosti vlastní na území ČR, může si také nechat vyhotovit list vlastnictví.

Prostřednictvím Portálu občana nyní lidé mají přístup například ke svým údajům v registru obyvatel, k údajům o důchodu nebo si mohou pořídit výpisy z bodového hodnocení řidičů. K elektronickým výpisům z veřejných rejstříků potřebují lidé kromě občanského průkazu s čipem také svou datovou schránku.

Právě prostředí datových stránek podle Hamáčka ministerstvo modernizovalo. "Kromě nových funkcí přináší i nový design, který je podobný Portálu občana a funguje i v prostředí mobilních aplikací a sociálních sítí," řekl Hamáček s tím, že schránkami prošlo za devět let jejich fungování přes 600 milionů datových správ. "To jenom svědčí o tom, že jde o naprosto klíčový komunikační systém," dodal ministr.

Ambicí podle Hamáčka je, aby služby na Portálu občana dále přibývaly. "Kdy bude projekt hotový, to ne úplně závisí na ministerstvu vnitra, protože potřebujeme součinnost ostatních resortů a ve finále i krajů a obcí," řekl Hamáček. V lednu by měla přibýt agenda ministerstva dopravy, doplnil Strouhal. Lidé by tak mohli například zjistit číslo svého řidičského průkazu nebo jeho platnost. Podle Strouhala se pro Portál chystá také registr živnostenského podnikání nebo agenda registru zbraní.