Velký přehled změn v roce 2019: Změní se nejen daně a minimální mzda

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nejvýznamnější a dost možná nejpropíranější změnou je navýšení minimální mzdy, které prosadila ministryně práce a sociálních věcí (Jana Maláčová). Po Novém roce se skokově zvýší o 1150 korun na hodnotu 13 350 korun. Od jejího zavedení v roce 1991 půjde o druhé nejvyšší nominální zvýšení. Základní hodinová sazba vzroste o více než 6 korun na 79,80 Kč.

1. ledna se zvýší také důchody. Základní výměra penze se všem důchodcům zvedá o 570 korun na 3270 korun. Procentní část, která závisí na předchozích příjmech seniora a době pojištění, zažije růst o 3,4 %.

Ministerstvo financí

V návaznosti na zvýšení minimální mzdy se rovněž zvýší některé limity pro výpočet daní. Půjde např. o limit slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení, limit minimálních příjmů pro uplatnění nároku na daňový bonus, limit pro osvobození úhrnu pravidelně vypláceného důchodu nebo penze a hranice pro solidární zvýšení daně.

Měnit se dost možná budou i daně z přidané hodnoty. Vláda chce snížit sazbu u vybraných služeb na 10 %, ušetřit bychom mohli v restauracích, kadeřnictvích, opravnách oděvů a obuvi či za vodné a stočné. Zdraží naopak tzv. Zahřívané tabákové výrobky, na které stát uvalí novou daň.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje rozdat až 3,2 miliardy korun na dotacích. Pravidla programu jsou jasná: čím je obec menší, tím větší možnosti má. Stát obcím přispěje třeba na dostupnější služby, revitalizaci brownfieldů či opravu sakrálních staveb. Na opravě kapliček, křížových cest či božích muk se částkou 30 milionů korun chce podílet i Ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo zemědělství

Zemědělský resort rovněž zavádí nová pravidla, která zakážou používání přípravků s glyfosátem na plodiny primárně určené k užití v potravinářském průmyslu. Již v posledních šesti letech se podařilo snížit používání pesticidů v České republice o 7,1 %. Glyfosátu se loni použilo na 750 tisíc litrů.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu přichystalo změny, které se budou týkat Portálu občana. Resort chce zjednodušit elektronické podání Jednotného registračního formuláře, který slouží např. k ohlášení živnosti nebo oznámení změn registračních údajů.

Připravuje rovněž novou službu, která umožní lidem majícím občanský průkaz s elektronickým čipem přístup k údajům z veřejné i neveřejné části živnostenského rejstříku, jak to umožňuje novelizovaný zákon o informačních systémech veřejné správy.

V polovině května dojde k zastropování spotřebitelských cen za komunikaci v rámci Evropské unie. Cena za minutu volání nebude smět překročit 0,19 EUR(5 Kč) za minutu volání a 0,06 EUR(1,60 Kč) za SMS zprávu.

Ministerstvo zdravotnictví

Od 1. ledna nesmějí zubní lékaři používat nedózovaný amalgám na zubní výplně, tím pádem už nebudou plomby z něj hrazeny ze systému veřejného zdravotního pojištění. Již od 1. července 2018 je zakázáno i používání dózovaného amalgámu u dětí do 15 let a těhotných či kojících žen.

Právě zmíněným rizikovým skupinám se rozšíří výběr hrazených zubních výplní. Zajistí to implementace evropského nařízení o rtuti, která změní oblast úhrad stomatologické péče. Pojišťovny budou nově plně nahradit plomby z dózovaného amalgámu.

Resort zdravotnictví rovněž implementuje do českého práva evropské nařízení o ochranných prvcích, které by mělo zlepšit ochranu pacientů před padělanými léky.

Ministerstvo spravedlnosti

Od poloviny února by měl platit novelizovaný zákon o Rejstříku trestů. Adaptace nařízení z EU o podpoře volného pohybu osob by měla odstranit některé formality spojené s předkládáním veřejné listiny v jiném členském státě, než ve kterém byly vydány. Novela, která by měla ulevit především podnikatelům, je v současnosti ve 3. čtení Poslanecké sněmovny.