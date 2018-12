Policie chce kvůli dotačnímu podvodu obžalovat 5 lidí

Evropská unie na projekt uvolnila 50 milionů korun, což je podle policie výše škody, která podvodem vznikla. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti, jenž ze svého operačního programu projekt wellnessu v Hluboké nad Vltavou podpořil, vedl v roce 2008 ředitel Jiří Trnka. Později funkci opustil, jelikož jej policie stíhala kvůli zásahům do schvalování a hodnocení výběru jednotlivých žádostí o dotace. Soud ho za to potrestal tříletou podmínkou.

V souvislosti s podvodem na stavbu wellness hotelu v Hluboké nad Vltavou policie mimo jiné stíhá podnikatele Vladimíra Hlavatého a Miroslava Skořepu, uvedl rozhlas. Kriminalisté pět lidí obvinili z poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. Policie navíc na bankovních účtech stíhaných zajistila 32 milionů korun. Obviněným hrozí až desetileté vězení.

"Tvrzení uplatněná policejním orgánem pan Hlavatý považuje za nepravdivá. Policejní orgán nedostatečně zjistil skutkový stav. Například se tvrdí, že bylo fakturováno něco jiného, než bylo postaveno. Nebo se tvrdí, že od počátku musel vědět, že bude stavět něco jiného, než na co byla poskytnuta dotace, a to prostě není pravda a pan inženýr je schopný to dokázat. Je tam také tvrzeno, že změny, které se na předmětu dotace děly, byly zamlčované a nebyly oznamovány tomu orgánu, a to není pravda, veškerá dokumentace byla překládána správně a nic nebylo zatajováno," uvedl už v lednu na webu iRozhlas.cz Hlavatého právník Petr Smejkal.