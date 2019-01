Liberecký soudce pyká za průtahy. Přijde o půlku platu

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

"Po odborné stránce je nepochybně kvalitním soudcem, který by ovšem měl být rychlejší," uvedl na Koškovu adresu předseda kárného senátu Karel Šimka. Dodal, že liberecký soudce svou nedbalostí ohrozil důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů. Osmačtyřicetiletý Košek se vyhlášení rozhodnutí nezúčastnil.

Průtahy se týkaly spisů z občanskoprávního úseku libereckého soudu a období od října 2017 do loňského roku. Šimka podotkl, že v Koškově případě "nešlo o žádnou dramatickou situaci", jeho případ je prý pro kárná řízení se soudci typický a nikterak nevybočuje z průměru obdobných kárně projednávaných věcí.

Senát na jednu stranu zvažoval, že Košek je odborně hodnocen jako velmi zdatný a jeho rozhodnutí jako přesvědčivá. Na druhou stranu musel vzít do úvahy i to, že soudce má s rychlostí rozhodování potíže dlouhodobě. Už v roce 2013 dostal od NSS důtku.

Kárnou žalobu na Koška podala předsedkyně libereckého okresního soudu Ivana Šoljaková loni v červenci. Vyčítala mu pochybení v 67 případech a požadovala pro něj roční snížení platu o pětinu. Kárný senát pro něj podle Šimky vyjádření zvolil "sankci ne úplně bezvýznamnou, ale v dolní polovině zákonného rozpětí".

Kárná řízení se běžně konají v brněnském sídle NSS, kde se uskutečnilo dokazování i v Koškově případě. Vyhlášení dnešního rozhodnutí se však netradičně konalo u Obvodního soudu pro Prahu 1, a to z praktických důvodů. "V případech časově naléhavých svoláváme jednání výjimečně do Prahy, abychom to logisticky zjednodušili," vysvětlil ČTK už dříve Šimka. Pět ze šesti členů senátu je z hlavního města nebo z míst, která jsou výrazně blíže Praze než Brnu.

Soudce se dopustí kárného provinění, jestliže vlastní vinou poruší své soudcovské povinnosti nebo se chová tak, že naruší důstojnost soudcovské funkce či ohrozí důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů. Podle závažnosti provinění mu za to hrozí důtka, snížení platu, odvolání z postu předsedy senátu a nejpřísnější odvolání z funkce soudce.