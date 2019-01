Obce poslaly otevřený dopis vládě, chtějí více informací o úložišti jaderného odpadu.

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Dopis podepsali starostové města Jesenice a obce Krty z Rakovnicka, města Chyše a obce Valeč z Karlovarska, obcí Velečín a Pastuchovice z Plzeňska a obce Petrohrad z Lounska. "Nevidíme jediný rozumný důvod, proč by měl stát u obcí se srovnatelnou vzdáleností od možného budoucího úložiště uplatňovat rozdílný přístup v informování," napsali. Upozornili také, že ve správních řízeních mohou nyní hájit své zájmy vedle Žihle, Blatna, Lubence a Tisu také Ústecký a Středočeský kraj. Při zahrnutí obcí, jejichž starostové dopis podepsali, by to byl nově také kraj Středočeský a Karlovarský.

Starostové napsali, že účastníky řízení jsou nyní jen ty obce, do jejichž katastru zasahuje průzkumné území možného úložiště. Upozornili ale, že v povrchovém areálu se má použité jaderné palivo překládat z přepravních do ukládacích kontejnerů. "Na život obyvatel v regionu proto bude mít podstatně větší vliv vzdálenost míst osídlení od úložiště než tvar průzkumného území," uvedli.

Kroky v rámci přípravy hlubinného úložiště nejsou pochopitelné ani důvěryhodné, napsali starostové. "To je také důvodem, proč je pro naše obce možnost vybudování hlubinného úložiště v našem regionu zcela nepřijatelná," uzavřeli.

Čertovka patří k devíti lokalitám, které stát zvažuje pro vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) plánovala v polovině loňského prosince počet lokalit snížit na čtyři, nakonec ale nerozhodla. Finální místo pro úložiště má být vybráno v roce 2025. Postup státu při hledání úložiště dlouhodobě kritizují obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti, která zahrnuje 32 obcí a měst a 14 spolků.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Jeho stavba a provoz má podle dřívějších informací stát zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech jaderných elektráren Dukovany a Temelín.