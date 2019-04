Kněžínek zkritizoval Duku. K návrhu povinného oznamování zneužívání je skeptický

Duka zaslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) návrh novely trestního zákoníku, jež by zakotvila povinnost oznámit možné znásilnění, sexuální nátlak a pohlavní zneužití u osob mladších 16 let. Za neoznámení činu by hrozilo stíhání, a to i mladistvým. Podle Kněžínka by to ale mimo jiné narušilo důvěru dětí k blízkým, kterým se s případným zneužitím svěří.

"Pokud dítě nalezne sílu překonat strach, stud a další velice silné negativní pocity, a svěří se se svými prožitky jakékoli osobě, neměli bychom jej 'odměnit' tím, že tuto osobu donutíme pod hrozbou trestněprávního postihu jeho důvěru porušit a čin oznámit," uvedl podle serveru Kněžínek v reakci na novelu. Právní úprava musí podle ministra zohledňovat vazby mezi blízkými. "Je očividné, že prolomení nebo narušení těchto vazeb může způsobit oběti další trauma a že představuje riziko další viktimizace oběti," doplnil.

Novela, kterou pro Duku připravil advokát Ronald Němec, by podle ministra kromě prohloubení traumatu, které vznikne oběti zneužívání samotným činem, vystavila traumatizaci i oznamovatele činu. Oznamovací povinnost by podle ministra také mohla prolomit lékařské tajemství, protože by se vztahovala i třeba na lékaře.

Pražský arcibiskup kardinál Duka s názorem ministra nesouhlasí. Blízké osoby musí podle něj za oběti převzít odpovědnost, píše server. Za neoznámení zneužívání by chtěl kardinál stíhat i mladistvé ve věku od 15 let. "Domnívám se, že osoba starší 15 let a mladší 18 let je již dostatečně rozumově a osobnostně vyspělá, aby dokázala převzít odpovědnost, že je zde osoba, které je takto ubližováno, případně je trestný čin vůči ní připravován. Zvláště pokud jde o spolužáka či kamaráda," řekl Duka serveru.

Duka oznámil přípravu návrhu povinného oznamování sexuálních zločinů na začátku března poté, co v České televizi promluvilo několik údajných obětí zneužívání ze strany katolických duchovních. Česká katolická církev také následně oznámila, že zřídí kontaktní místo pro mladistvé ohrožené sexuálním zneužíváním.

Duka byl v letech 1986 až 1998 nejvyšším představeným v dominikánském řádu. V té době a také na začátku 21. století se podle médií stalo několik lidí oběťmi zneužívání páchaného členy řádu. Česká dominikánská provincie nyní uvedla v prohlášení pro média, že dominikáni podezírají asi šest lidí ze svých řad, že se v 90. letech a v prvním desetiletí 21. století mohli dopustit sexuálního zneužívání.

V případech, kdy se proti pachatelům sešlo dost svědectví, byl s nimi zahájen církevněprávní proces, směřující k pozastavení kněžské činnosti a izolaci od potenciálních obětí. Světský trestněprávní proces nebyl v žádném z těchto případů zahájen, protože si to podle dominikánů nepřály samy oběti a nevyžadovaly jej světské právní normy ani tehdejší vnitrocírkevní předpisy.