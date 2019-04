Obce na Jihlavsku odmítají jaderný odpad. Kvůli vodě

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obce z lokality Hrádek na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska požadují vyřazení z míst zvažovaných pro stavbu trvalého hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Odvolávají se na to, že jejich územím prochází evropské rozvodí. Voda odtud odtéká jak do vodárenské nádrže Hubenov zásobující Jihlavu, tak směrem do povodí Želivky. Dohodu o společném postupu dnes starostové šesti obcí podepsali v Dolní Cerekvi.