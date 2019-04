Jak vnímají odborníci EU? ČR není jen montovna

„Celý český vzdělávací systém je závislý na Evropské unii. Když tuto otázku zredukujeme pouze na řeč čísel, tak jenom prostřednictvím více či méně zdařilých projektů doputovalo do České republiky 85 miliard na podporu vzdělávání. Někdy si ztěžujeme na kvalitu našich škol, jak by asi vypadaly bez těchto peněz?“ otevřel diskuzi rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller.

Podmínky k podnikání v Evropské unii zhodnotila podnikatelka a majitelka firmy Unodesign. Petr Plemlová. „Podnikat v rámci Evropské unie není komplikované. Mnohem složitější je obchodovat s jinými zeměmi, které mají na rozdíl od EU složitou legislativu. Těžkopádnost EU je mýtus, opak je pravdou, evropská legislativa je jednoduchá, lehce dohledatelná a skutečně ulehčuje podnikání,“ uvedla podnikatelka, že bez společného evropského trhu by její podnikání s textilem jinak prosperovalo jen obtížně.

Dobu před vstupem do Evropské unie připomněl také viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar. „V době vstupu do EU jsem si myslel, že o výhodách nikdo nemůže pochybovat. Vstup přinesl samé výhody jak pro podnikatele, tak pro zaměstnance nebo studenty. Byl to však omyl, dnes je ČR po Británii nejeuroskeptičtější zemí. I když je pochopitelné vnímat i kritické momenty, např. Řecko nemá v eurozóně, co dělat. Nikdy na tento exkluzivní klub nemělo,“ připomněl Špicar i negativa evropského společenství.

Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil uvedl rozpor ve vnímání Evropské unie v Česku. „ČR je 4. nejpropojenější zemí s Evropskou unii. V hlavách jsou však lidé odpojení. Lidé v EU nevidí pozitiva, i přes výrazný hospodářský růst Česka. V současnosti jsme na přibližně 70 % HDP Německa. Dávno jsme již předběhli Portugalsko nebo Řecko a za pár let budeme hospodářsky před Itálii. Nejsme jen montovnou. Podíl HiTech průmyslu je v Česku 13 %, to je dvakrát více než v Německu. Dalším mýtem je, že Česko je závislé pouze na výrobě automobilů. Česká republika je 6. nejdiverzifikovanější na světě,“ uvedl ekonom.