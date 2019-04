Vláda se zabývala zprávou NKÚ, na kobereček přišel i jeho šéf Kala

Úřad ve zprávě mimo jiné uvedl, že stát není schopen správně reagovat na dynamické změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet se proti zprávě ohradil dopisem a Babiš kritizoval Kalu za to, že dělá politiku, což mu nepřísluší. Zprávu chtěla minulý týden probírat opozice ve Sněmovně, komora však neschválila program schůzce.

Kala dnes novinářům řekl, že diskuse ve Strakově akademii měla pracovní atmosféru a rozhodně nebyla vypjatá. "Nejdůležitější bylo, že pan premiér říkal, že s celou řadou věcí, které jsou v té zprávě obsaženy, bude pracovat. Bude po ministrech chtít, aby využívali naše poznatky. Nás požádal spíš o to, aby nedocházelo k případné nesprávné interpretaci některých závěrů," uvedl.

Polemika se podle něj vedla kolem toho, v jakém časovém období hledat počátek problémů, které úřad popsal. "O tom, že jsou to dlouho trvající problémy, které my bychom měli chápat, že (ministři) nejsou schopni vyřešit tak rychle i přes to úsilí, které vynakládají," uvedl. Zpráva je podle něj otisk k nějakému datu. "Rozhodně není vztažena tak, že by se vztahovala k této vládě. Naším úkolem je popsat skutečný stav a doložit ho doklady, a to jsme udělali," řekl Kala.

Kabinet ke zprávě nepřijímal žádné usnesení, řekl Kala. "Ani to nejde, výroční zpráva je vydána, schválena dle zákona, nedošlo k žádnému takovému vyhrocení té situace," uvedl. Zdůraznil, že vláda a úřad jsou v přirozené opozici vzhledem k jejich ústavnímu postavení. "Spory exekutiva versus kontrolní úřady nebo účetní dvory jsou věčné," konstatoval.

jzf rem opm snm