Vláda poskytne Unipetrolu rezervní ropu

Unipetrol má v současnosti zásoby sirné ruské ropy pro svou rafinerii v Litvínově asi na pět dní. Do Česka přitom od pátku ropovodem Družba neteče žádná ropa, evropské státy ji ruské straně odmítly kvůli jejímu znečištění organickým chloridem.

Česko má nyní přes přerušení dodávek ruské ropy ropovodem Družba pokryty komerčními subjekty zásoby pohonných hmot na příštích 30 dní. Kromě komerčních zásob má Česko také zásoby ropy a ropných produktů ve státních rezervách, které teď činí asi 84 dní.

Unipetrol v Česku provozuje vedle litvínovské rafinerie také rafinerii v Kralupech nad Vltavou. Ruskou sirnou ropu zpracovává však pouze rafinerie v Litvínově. Roční kapacita obou českých rafinerií je dohromady zhruba devět milionů tun ropy, z čehož na litvínovskou rafinerii připadá téměř šest milionů tun. Kralupská rafinerie naopak zpracovává nízkosirné ropy přepravované do Česka z italského Terstu přes Ingolstadt ropovodem IKL, který byl uveden do provozu v lednu 1996. Podle odborníků však lze tuto ropu použít v Litvínově jen velmi obtížně.

Objem ropy dodané do Česka zveřejňoval státní správce ropovodů Mero do doby, než se Unipetrol stal v roce 2015 jediným vlastníkem někdejší České rafinérské. V roce 2014 bylo do ČR dodáno 7,48 milionu tun ropy, z toho ropovodem Družba 3,85 milionu tun. Organický chlorid se používá ke zvýšení produkce ropy. Před transportem je ale potřeba ho od ropy oddělit, protože může poškodit rafinerie.