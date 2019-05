Muž zabil manželku i tchyni, soud mu snížil trest

Olomoucký vrchní soud dnes snížil třiašedesátiletému Rostislavu Kotalovi trest vězení z 15 na deset let za usmrcení jeho ochrnuté manželky a nemohoucí tchyně. Odsoudil ho místo vraždy za zabití, kde je sazba mírnější. Odvolací soud vzal v úvahu to, že muž, který se o ženu několik let pečlivě staral, čin spáchal v silném rozrušení. Kotalovi hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.