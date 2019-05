Experti se pustili do Staňka: Termíny konkurzů na ředitele se nedají splnit

Hodně času zabere jen sestavit odbornou komisi, která případné uchazeče o nabízené místo posuzuje, protože vytipovaní odborníci se musejí nejprve oslovit a poté je nutné čekat, zda angažmá v komisi přijmou. "Vyhlášení kvalitního výběrového řízení, na jehož vypsání by se podíleli odborníci z oboru, do konce května není reálné. Natož v situaci, kdy ministr kultury bude muset v prvé řadě odbornou veřejnost náročně přesvědčovat o tom, že spolupráce s ním má smysl. V aktuální situaci opakujeme výzvu, aby Antonín Staněk sám odstoupil a tím současný stav uklidnil," řekla dnes ČTK historička umění Johanka Lomová, která reprezentuje jednu z iniciativ, jež se Staňkovými kroky nesouhlasí.

"Tak náročnou a komplikovanou situaci, jako je vypsání výběrového řízení na posty ředitelů dvou velkých institucí, by měl dělat někdo, kdo bude součástí kulturního života v budoucnosti, protože si myslíme, že pan ministr Staněk to nebude, " řekl ČTK zakladatel centra současného umění DOX Leoš Válka, který stojí za druhou iniciativou, která požaduje od začátku Staňkův odchod z vlády.

"To, že mu grémium uložilo, aby do konce května, tedy do tří týdnů připravil a zorganizoval transparentní výběrové řízení, má několik úskalí a je to naprosto nereálný požadavek," uvedl Válka.

Postoj ČSSD vnímá jako politickou hru, v níž jde o čas. "ČSSD chce do evropských voleb nevířit vodu, neznervózňovat své potenciální voliče. Už to není jen lokální ostuda jednoho ministra, ale má to mezinárodní přesah. ČSSD má ve svém volebním programu silné prohlášení o tom, jak kultura je důležitá v životě občanské společnosti a že si uvědomuje její nezastupitelnost. Bohužel to vypadá, že jejich politická potřeba má přednost před zájmy občanů a jejich vlastními závazky," řekl.

Když se v polovině roku 2014 ujal vedení NGP Jiří Fajt, stalo se to až 15 měsících od odvolání jeho předchůdce Vladimíra Rösela. Situaci ale tehdy komplikovaly také změny v čele ministerstva kultury.

Před dnešním jednáním grémia ČSSD se Staněk sešel se zástupci petice, kterou podepsalo zhruba 500 lidí. Jim slíbil, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června vypíše výběrová řízení. Situací na ministerstvu kultury v souvislosti s nedávným odvoláním ředitelů NGP a MUO se dnes za účasti Staňka zabývali i poslanci kulturního podvýboru. V usnesení vyjádřili pochybnost o adekvátnosti a důvodnosti Staňkova postupu.

Staněk odvolal Fajta a Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení: na Fajta kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP, u ředitelů olomouckého muzea se oznámení týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti.