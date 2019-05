Obce na Jihlavsku se chtějí postavit úložišti jaderného odpadu

Rohozná podle dnešního usnesení nesouhlasí se stavbou úložiště a nebude se na této stavbě jakkoli podílet. Obec zároveň vyzve ke stejnému postupu své občany a majitele nemovitostí. Asi po hodinové poklidné debatě zvedlo ruku pro toto usnesení sedm zastupitelů, jeden se zdržel hlasování. Jak uvedla starostka Štěpánka Šteflová, poslední člen zastupitelstva nebyl přítomen. Obyvatelé obce, v níž žije 420 lidí, už dřív odmítli stavbu úložiště v místním referendu.

Ve středu dostanou stejný návrh usnesení proti úložišti na stůl zastupitelé v Hojkově, v neděli v Milíčově. "Zastupitelstva ostatních obcí budou následovat," uvedl v dnešní tiskové zprávě společný právní zástupce obcí z lokality Hrádek Luboš Kliment.

Starostové šesti obcí z Hrádku podepsali dohodu o spolupráci v otázce úložiště 25. dubna. Zároveň požádali ministerstvo průmyslu a SÚRAO o vyloučení ze zvažovaných lokalit do 30 dnů s odkazem na to, že Hrádek je na evropském rozvodí a voda odtud teče jak do vodárenské nádrže Hubenov zásobující Jihlavu, tak směrem do povodí Želivky s vodárenskou přehradou Švihov. Termín vypršel v neděli.

Minulý čtvrtek se se starosty z Hrádku setkal ředitel SÚRAO Jan Prachař. Novinářům při té příležitosti v Dolní Cerekvi řekl, že ke snížení počtu lokalit zvažovaných pro úložiště v Česku chce SÚRAO dospět až příští rok.

Starostové z Hrádku se v dnešním prohlášení odvolávají na ústavu, podle níž má stát dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Uvádějí, že uskuteční veškeré jim dostupné kroky k naplnění a ochraně tohoto zájmu. Jak ČTK řekli někteří z nich, obce připravují také vyvěšování protestních plakátů, na svou stranu chtějí získat radnice v širším okolí.