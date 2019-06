Elektronické petice? Možná budou na portálu veřejné správy

Petiční zákon sice elektronické petice umožňuje, k potvrzení jejich podpory je však nutný elektronický podpis. Podle autorů novely je to natolik organizačně a technicky náročné, že se tento druh petic příliš nevyužívá a převažuje listinná podoba s vlastnoručními podpisy. Podpora petic na různých internetových platformách takzvaným kliknutím je podle předkladatelů právně diskutabilní.

Návrh předpokládá vznik zvláštní aplikace pro elektronické petice na portálu veřejné správy. Organizátor podpisové akce by na ní vytvořil konkrétní petici s potřebnými údaji. Aplikace by ve výsledku obsahovala seznam aktivních petic. Lidé by si mohli vybrat, kterou z nich chtějí "kliknutím" podpořit. Právoplatně by to provedli poté, co by se do portálu přihlásili prostřednictvím elektronického občanského průkazu, což by zajistilo jejich identifikaci.

Po ukončení sbírání podpisů by organizátor podle důvodové zprávy zadal přeposlání petice s pomyslnými podpisy lidí do své datové schránky. Následně by ji zaslal úřadu, kterému by byla adresována.

Ministerstvo vnitra předlohu v připomínkovém řízení bez výhrad podpořilo. Ministerstvo spravedlnosti doporučilo vládě zaujmout k novele petičního zákona neutrální stanovisko. Poukázalo na to, že znění předlohy stanoví jen cíl, nepopisuje ale konkrétní postupy vytváření petic na portálu.

Novela také upravuje projednávání petic sněmovními výbory. Petiční výbor by se zabýval na rozdíl od současnosti jen některými z nich. Ostatní by podle obsahu dostávaly přímo věcně příslušné výbory, jejichž členové by posuzovali i formální náležitosti petic.