Ministerstvo průmyslu prověřuje Agrofert. Jde o čtvrt miliardy

Týkat by se podle předběžné auditní zprávy zřejmě mohly lovosické firmy vyrábějící hnojiva Lovochemie či výrobce bioethanolu a a lihovarských výpalků Ethanol Energy z Kutnohorska. Úřad má podle Havlíčka potvrzení ministerstva spravedlnosti, že u všech projektů se postupovalo v souladu s právem. Výsledek současného prověřování na MPO bude podle Havlíčka znám do dvou měsíců.

Babiš vložil své firmy včetně Agrofertu kvůli zákonu o střetu zájmů v únoru 2017 do svěřenských fondů. Podle návrhu auditní zprávy EK, který v pátek zveřejnila média, má Babiš na Agrofert dál vliv a současně jako předseda vlády ovlivňuje i použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle návrhu zprávy vracet do rozpočtu Evropské unie kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Od loňského srpna platí nová unijní pravidla o střetu zájmů.

"Na čtyřech subjektech se udělal rychlý pohled na věc a z těch čtyřech oblastí se zjistilo, že u jedné udělal chybu audit EK, protože si nevšiml, že projekt nebyl v režimu emisních povolenek. Tím pádem má na to nárok," řekl Havlíček. Dodal, že jde o technikálii, která se vysvětlí, u dalších třech projektů je jejich posuzování otázkou výkladu. Havlíček je ale přesvědčen, že interpretace hodnotitelů z MPO, nehledě na to, o jakou šlo firmu, byla správná.

"Bohužel auditní zpráva z EK začala dříve chodit po sociálních sítích, než se dostala k jednotlivým ministrům. Ačkoliv se jedná o zprávu důvěrnou, která má indikovat nějaký stav, na který se má vytvořit smysluplná oponentura, se zpráva totálně zmarketovala," řekl Havlíček.

Havlíček už v pondělí v České televizi řekl, že resort průmyslu se v minulosti potýkal s vysokou chybovostí projektů, proto mu byla pozastavena částka až do 19 miliard korun. To ale podle ministra nesouvisí s aktuálním návrhem auditní zprávy EK. Havlíček předpokládá, že tuto částku EK zpětně proplatí. Záležitost se táhne přes rok.

Audit EK se týká peněz vyplácených z Evropského sociálního fondu (ESF), který řídily ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a pražský magistrát, a také Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu. Ty spadají pod ministerstva životního prostředí a průmyslu.

Mluvčí ministerstva práce Kristýna Křupková dnes ČTK řekla, že v rámci Operačního programu Zaměstnanost nebyly peníze poskytnuty žádným příjemcům, kteří spadají pod holding Agrofert. Úřad eviduje pouze jeden projekt, který s Agrofertem souvisel. Jde o firemní vzdělávací projekt pardubické chemičky Synthesie, který skončil letos v lednu. Byl ale neaktivní a žádné dotační peníze nevyžádal, ani mu nebyly proplaceny, uvedla mluvčí. Podle předběžné auditní zprávy bylo součástí žádosti jako partner chemičky uvedeno i Zámečnictví Šejvl z Pardubicka.

Server ihned.cz v pondělí upozornil, že majitel zámečnictví Jan Šejvl netušil, že by spolužadatelem vůbec byl. Firmu vede s manželkou a žádné zaměstnance, které měli školit v rámci projektu, nemají. Synthesie měla podle návrhu auditu větší šanci získat dotaci, určenou zejména pro malé a střední firmy, když zažádá společně s malou firmou. Generální ředitel Synthesie Josef Liška pro ihned.cz uvedl, že továrna nakonec dotaci nevyužila. Nedokázal však odpovědět, jak se firma bez zaměstnanců na společnou žádost dostala. Mluvčí Agrofertu serveru odpověděl, že Synthesia žádala o podporu ve spolupráci s agenturou. Její název neuvedli.