Do Česka dorazil audit týkající se zemědělských dotací pro Agrofert

Aktualizováno 18:51 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Česka dorazila předběžná auditní zpráva Evropské komise (EK) týkající se zemědělských dotací pro Agrofert. ČTK to řekl mluvčí Stálého zastoupení ČR při Evropské unii Petr Janoušek. Informaci ČTK potvrdilo také ministerstvo zemědělství, které k věci ve čtvrtek dopoledne uspořádá tiskovou konferenci. Zdroje ČTK hovoří o tom, že je možné, že Agrofert bude muset vrátit všechny investiční zemědělské dotace od února 2017, kdy začala platit novela o střetu zájmů označovaná jako lex Babiš. Nemělo by se to týkat takzvaných přímých plateb, které jsou vypláceny všem zemědělcům v EU.