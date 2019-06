Vláda zavrhla novelu o státních zástupcích, prosazovali ji STAN a TOP 09

STAN a TOP 09 nynější předlohu předložily před měsícem v souvislosti s výměnou ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za Marii Benešovou (oba za ANO). S tím souvisely obavy, že by nová ministryně mohla odvolat vedoucí státní zástupce kvůli kauze Čapí hnízdo premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

Novela počítá s tím, že vedoucí státní zástupce by bylo možné odvolat pouze po rozhodnutí kárného senátu. Předloha také vymezuje funkční období vedoucích státních zástupců. V případě nejvyššího státního zástupce by to bylo deset let, u ostatních sedm let.

Schillerová novinářům řekla, že vláda věcně souhlasí s tím, aby v zákoně byla zakotvena délka funkčního období státních zástupců. "Ale návrh není komplexní, proto vláda odhlasovala dnes negativní stanovisko. Ministerstvo spravedlnosti předloží vlastní komplexní návrh," dodala.

Ministerstvo spravedlnosti souhlasilo se záměrem stanovit funkční období vedoucích státních zástupců a umožnit jejich předčasné odvolávání pouze cestou kárného řízení, což by vyloučilo jejich sesazení podle vůle exekutivy. V poslanecké předloze ale podle ministerstva chybí pravidla pro výběr vhodných adeptů na vedoucí státní zástupce.

Úřad Benešové odmítl i změnu mechanismu jmenování náměstků vedoucích státních zástupců. "K diskusi je rovněž i to, zda kárným žalobcem vedoucích státních zástupců má být veřejný ochránce práv," dodalo ministerstvo. Podobné výhrady mělo i vnitro a Nejvyšší státní zastupitelství.