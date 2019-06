Historický verdikt Vrchního soudu: Česko vydá Tchajwance do Číny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vrchní soud v Praze schválil vydání osmi Tchajwanců podezřelých z podvodů z Česka do Číny. Uvedl to dnes server iDNES.cz, podle kterého je to poprvé, kdy české soudy umožnily vydání zadržených do Číny. Vydání musí ještě schválit ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Obhájci některých ze zadržených Tchajwanců zvažují podání ústavní stížnosti, což by mohlo podle serveru vydání oddálit, či zvrátit. Tchajwanci vinu popírají. U soudu uvedli, že se obávají, že po vydání do Číny mohou čelit mučení, zmizet beze stopy, nebo být dokonce popraveni. Podle soudu to však nehrozí.