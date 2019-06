V Rathovu nevinu nevěří, bratr stíhaného politika promluvil

David Rath musel u soudu vysvětlovat, kde se vzalo 8 miliónů v jeho trezoru, na což uvedl, že se jedná o dědictví po otci tudíž by polovina měla patři jeho bratrovi. „No nevím, jestli mi patří, nebo nepatří. Byly to ale peníze, které byly společnými úsporami mých rodičů. Čili měly skončit v dědictví po matce,“ uvedl k dalším miliónů v kauze Michal Rath pro irozhlas.cz.

„Nikdo nepředpokládal, že bratr takhle dopadne. Bratr měl poslaneckou imunitu, počítal s tím, že ji má, což je patrné z uveřejněných odposlechů. Ani otec, ani nikdo jiný nemohl předpokládat, že to takhle skončí, a v momentě, kdy peníze našli, bratra šoupli do vazby. Nemohli se tak s otcem domluvit. Otec se o peníze soudil v době, kdy byl bratr ve vazbě a neměli spolu žádný kontakt. Otec ale znal i přesnou částku i skladbu peněz. Kriminalistický ústav navíc peníze podrobil zkoumání a neprokázal, že by byly z trestné činnosti,“ popsal podivný osud peněz bratr souzeného politika.

Podle jeho názoru se David Rath pokoušel prát peníze prostřednictvím dědictví, o něž vedou spor.„Tak, že jsem na něj po smrti otce podal trestní oznámení. Nejen kvůli těmto penězům, tam jsou i jiné věci, které se řeší. Tam jsou jiné věci, které měly skončit v pozůstalosti po matce a neskončily. Je to celé divné a na mě to působí dojmem, že se bratr snažil a snaží prostřednictvím toho dědictví po otci vyprat nějaké peníze, které do dědictví nepatří.“

Celá věc Michala Ratha velmi skličuje.a uvedl jaký má ze sporu pocit. „Nepříjemný, protože je to moje rodina, tohle v ní ničí vztahy, které už jsou zničené. Ale samozřejmě to tu věc prohlubuje a ničí je dál. Mám dojem, že už se to nikdy nedá dohromady a náš vztah zůstane rozvrácen až do hrobu,“ lituje Michal Rath celého sporu.

O tom, že je David Rath vinen z braní úplatků je přesvědčený. „Když někdo chytí někoho s krabicí, kterou si právě odnáší z baráku manželů Kottových, která je plná peněz, nahrávky ukazují, že peníze jsou z korupce a z jaké strany... Je tam spolupracující obviněná, která popisuje, jak peníze ze stavební firmy poskytla, tak co na tom chcete řešit? Ani to nikdo nezpochybnil, pouze to zpochybňují procesně, jestli odposlechy povolil správný soud a jestli to mělo být takhle, nebo „onakhle“. Ale to, že se to stalo, to nikdo nezpochybnil,“ uzavřel Michal Rath.