Staněk je znepokojen situací v Národním divadle

"Jsem znepokojen situací v Národním divadle, a to nejen po dnešní schůzce s paní Evou Urbanovou, která mě o tamějším dění informovala. Pověřil jsem paní náměstkyni (Kateřinu) Kalistovou ze sekce živého umění, aby svolala garanční radu ND na nejbližší možný termín a situací se budeme zabývat," uvedl Staněk. Garanční rada byla zřízena v roce 2013 jako poradní orgán ministra kultury kvůli předchozím přílišným zásahům ministerstva do chodu divadla.

Zaměstnanci a umělci ND nedávno v otevřeném dopise požadovali vysvětlení okolností nástupu Hansena do funkcí uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery. Dopis podepsalo 339 osobností. Podle organizátorů dopisu Hansen, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele ND Jana Buriana, za devítiměsíční působení v této funkci nepředstavil základní vizi a uvedl soubor opery do krizového stavu.

Dřívější umělecký ředitel Norské národní opery Hansen se má funkcí ujmout 1. srpna. Předchozí ředitel Opery ND a Státní opery Petr Kofroň skončil v květnu, spolu s ním rezignovala ředitelka Opery ND a Státní opery Silvia Hroncová. Mezi důvody svého kroku uvedla "dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery". Podle vedení Národního divadla se Hroncová nevyrovnala s dlouho připravovanými změnami, které jsou přirozenou součástí vývoje kulturní instituce.

Garanční rada ND před měsícem v dopise zaslaném ministerstvu kultury vyjádřila obavy z možného odvolání ředitele ND Buriana. Mluvčí ministerstva Martha Häckl tehdy uvedla, že Staněk nechystá do konce května změny ve vedení ND. Ke konci května měl ministr skončit ve funkci, jeho demisi ale odmítl přijmout prezident Miloš Zeman a zatím ho ani neodvolal, jak to navrhl na žádost ČSSD premiér Andrej Babiš (ANO).

ND před měsícem očekávalo veřejnosprávní kontrolu z ministerstva, která se měla zabývat i Burianovou licenční smlouvou na honorář za uvedení jeho inscenace opery Bedřicha Smetany Libuše v ND. Smlouva na autorské dílo pro jím řízenou instituci byla jedním z důvodů dubnového odvolání ředitele Národní galerie Jiřího Fajta.