Rath se těší do vězení? Politik trestu neuteče

Ve skutečnosti Davida Ratha nečeká sedm let za mřížemi, ale spíše pět a půl roku jelikož rok a půl si již odseděl ve vyšetřovací vazbě a o tuto dobu mu bude trest zkrácen, tak jak je obvyklé.

Do věznice by měl Rath nastoupit do měsíce. V káznicích je běžné, že vězni pracují, ale nedá se očekávat, že by Rath pokračoval ve své specializaci. Lékaři totiž kvůli právním dopadům své povolání ve výkonu trestu nevykonávají.

"To všechno záleží na vězeňské službě, čím ten čas naplní. Já ho můžu naplnit tak maximálně četbou a občas cvičením," uvedl Rath pro TV Nova svůj pohled na věc.

Co na bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD čeká, okomentovala také tisková mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová. "Dostane ústavní prádlo, dostane povlečení, je přidělen na celu. Pokud je práceschopný, tak by měl začít pracovat."

Ironií osudu je, že Rath bude možná pobývat ve stejném vězení jako jeho komplic a bývalý poslanec Petr Koth, který předal Rathovi krabici od vína v níž bylo sedm miliónu korun v hotovost. Právě krabice se stala typickým symbolem celého případu.

"Není vyloučeno, že budou výkon trestu vykonávat ve stejné věznici," potvrdila mluvčí Vězeňské služby Kučerová informaci, že Ratha čeká výkon trestu v totožném zařízení jako jeho kolegu.