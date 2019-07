Vláda chce snížit administrativní zátěž podnikatelů, bude méně hlášení a statistik

Do tří let by mělo ubýt hlášení a statistik, které podnikatelé musí vyplňovat. Zjednodušit se má i legislativa, která podnikání upravuje. Na 90 opatření navrhuje ministerstvo průmyslu v rámci Plánu systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 - 2022, který dnes schválila vláda. Změny se mají dotknout několika ministerstev. Jde například o úpravy povinností v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení nebo při statistickém zjišťování. Součástí jsou i práce na vládním návrhu zákona o paušální dani.