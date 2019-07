Brownfieldy? Stát je chce řešit, vidí v nich potenciál

Cílem aktualizovaného plánu je podle materiálu, který má ČTK k dispozici, vytvořit koordinovaný přístup pro regeneraci brownfieldů, který umožní zanedbaným lokalitám najít využití. Aby mohly přispívat k dalšímu rozvoji měst a obcí. Stát totiž očekává do roku 2024 zvýšený zájem investorů o podnikatelské výrobní a skladovací plochy.

MPO také navrhuje, aby se situací brownfieldů zabývala nová mezirezortní pracovní skupina, kterou budou tvořit zástupci ministerstva průmyslu, životního prostředí, pro místní rozvoj i zemědělství. Nové podnikatelské nemovitosti by se podle návrhu MPO měly směřovat na plochy brownfieldů, nikoliv na zelené louky.

Vytvořit se má i nový program pro regenerace urbánních brownfieldů, aby obce mohly čerpat peníze na regeneraci pro bydlení a další občanskou vybavenost. Do roku 2021 by měly vzniknout dotační programy pro asanaci-rekultivaci brownfieldů, s nimiž se obce potýkají. Ještě letos by se měla do podpory zapojit Českomoravská záruční a rozvojová banka. Ve spolupráci s ní má vzniknout vhodný nástroj, například revolvingový fond, zaměřený na regeneraci brownfieldů s potenciálním komerčním využitím. Nástroj bude prostřednictvím zvýhodněného financování motivovat k využití rozvojových ploch brownfieldů, uvádí se v materiálu.

V letech 2007 až 2014 se podle odhadů podařilo regenerovat zhruba 15 procent ploch brownfieldů. Přesto velká část z původně odhadovaného počtu 10.000 až 12.000 brownfieldů zůstává stále nevyužita a další nové vznikají. Kromě databáze CzechInvest přitom podle materiálu existují i další databáze ve správě několika krajů a měst.

Ze zkušeností krajů a měst vyplývá, že největšími překážkami pro znovu využití těchto území jsou majetkoprávní vztahy, finanční náročnost revitalizace, kontaminace lokalit a konkurence nabídky ploch připravených na zelené louce. Investoři vnímají pak jako překážku časový horizont a nedostupnost úvěrů pro projekty regenerací.