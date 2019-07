Je to sviňárna, architekt se pustil do Babiše a odhalil realitu kolem obchvatu Olbramovic

„Olbramovice protíná jedničková komunikace Praha-Budějovice, která je v majetku kraje, a která kompletně obec rozděluje jako nůž na dolňáky a horňáky (hahaha). Nahoře je hřiště a větší zástavba, dole náves, úřad a pošta. Rušná komunikace působí jako opona, ostnatý drát, hranice, kterou se bojíte překročit. Obyvatelé na to mají jen 2 oficiální přechody, z toho ani jeden nesplňuje parametry na bezpečnost. Auta tu chodci rozhodně přednost nedávají. Hluk, prašnost, intenzita a nebezpečnost, hlavní vlastnosti E55 v Olbramovicích,“ popsal na Facebooku situaci architekt.

Kritik je zároveň anonymním provozovatelem stránky Archwars, v níž pravidelně kritizuje špatná architektonická řešení v českých městech.

„Protože v Olbramovicích nejsou idioti, tak už 20 let usilují o obchvat. Připomeneme si, jak neuvěřitelně složitý je získat povolení na takovou věc, jak často musíte mít známýho na ŘSD a na ministerstvu dopravy, aby se to dalo do priorit, postavilo se to za vašeho života a zaplatilo se to,“ uvádí se na facebookové stránce Archwars.

Příběh o snahách obyvatel malého středočeského městech však i přes byrokratické komplikace vypadal, že dojde k pozitivnímu konci. „No a Olbramovice tohle povolení po 20 letech dostaly. Neskutečnej úspěch. A ejhle, ministerstvo vyhovělo stěžovatelům - autobazaru a Čapímu hnízdu (obchvat by prý rušil hotelové hosty) a stavební povolení zrušilo.“

Podezření ze střetu zájmu se podle autora komentáře nedá vyhnout, i kdyby k němu reálně nedošlo. „Takže si to shrneme - tohle dámy a pánové není sviňárna, je to vepřinec na druhou. Můžete si myslet, že Andrej za to nemůže, že na to vliv nemá. Ale jestli někde je vidět ten střet zájmů, pak je to tady. I kdyby na to Andrej neměl žádnej vliv, myslet a říkat nahlas to úplně logicky můžete. Stavební povolení zrušilo jeho ministerstvo. Jeho ministerstvo se postavilo na stranu Čapího hnízda a autobazaru. Nikoliv na stranu 41% občanů Olbramovic, kteří mu hodili svůj hlas ve volbách. Tohle je dnešní česká realita a realita českýho urbanismu,“ uzavírá architekt.

Značná podezření vyvolal již prodej pozemků pro stavbu obchvatu, kdy soukromí vlastníci prodali pozemky mnohem levněji než společnost Agrofert, která je prodala později.