Babiš: Česká pošta potřebuje restrukturalizaci, musí být konkurenceschopná

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Česká pošta potřebuje podle premiéra Andreje Babiše (ANO) restrukturalizaci, kterou by měli připravit kvalitní krizoví manažeři. Předseda vlády to dnes uvedl na facebooku. Dodal, že se očekává prodej nepotřebných nemovitostí České pošty. Z peněz, které za ně utrží, by měl podle Babiše vzniknout fond, který umožní nákup nových technologií.