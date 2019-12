BIS věří nejvíce Čechů za poslední čtvrt století

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

České kontrarozvědce, Bezpečnostní informační službě (BIS), důvěřuje největší podíl Čechů za posledních 25 let, a to skoro polovina. Vyplývá to z průzkumů Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM) z října a listopadu.