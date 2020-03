Česká pošta zavře nechráněné přepážky na 150 pobočkách

"V České republice je nedostatek respirátorů, roušek a dalších ochranných pomůcek. Mezi naše zaměstnance je distribuujeme hned, jak je od dodavatelů dostaneme. Dnešní rozhodnutí o uzavření nechráněných přepážek jedním z řady opatření, nikoli posledním," řekl Knap.

Na nekrytých přepážkách fungují především PostSHOPY, kde se prodává denní tisk, obalové materiály a další doplňkový sortiment. Druhou částí uzavřených míst jsou specializované přepážky, kde si zákazníci mohou sjednat záležitosti v oblasti finančních služeb.

Zaměstnanci těchto přepážek budou převedeni na přepážky, které jsou chráněné sklem, případně na práci v zázemí pošt, aby se urychlila obsluha těch klientů, kteří kvůli absolutní nutnosti musí přijít na pobočku.

Pošta v příštím týdnu připravuje vybavit své pobočky dezinfekčními prostředky, podle odborů je totiž na nich situace dosud velmi špatná. Dosud se podnik soustředil na vybavení doručovatelů. Pošta také už v minulých dnech připravila pro lidi v karanténě kvůli koronaviru bezkontaktní způsob doručování. I zásilky určené do rukou adresáta mu doručovatel uloží do schránky, nebo je nechá na poště, kde si je bude moci do měsíce vyzvednout.