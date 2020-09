Česká pošta zkompletovala zásilky s rouškami, začne je rozesílat

Následně budou z pracovišť, kde se obálky kompletovaly, převezeny na všechny dodejny po celé zemi, odkud si je budou přebírat doručovatelé a doručovatelky. S doručováním začnou v úterý. Uvedl to Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty.

"S roznáškou se začne od úterý a bude průběžně probíhat do pátku, kdy by měli všichni zmínění mít zásilku ve schránce, a to na adrese svého trvalého bydliště. Pokud tomu tak nebude, mohou navštívit pobočku pošty, kde na základě prohlášení obdrží náhradní obálku s ochrannými prostředky dýchacích cest," řekl Vysoudil ČTK.

Lidé podle něj nemusejí mít obavy z toho, že by se roznáška jakkoliv dotkla provozu poboček pošt. Pobočky totiž fungují nezávisle na doručovací síti. Kvůli roznášce roušek tedy nebude omezen ani prodlužován provoz pošt.

Rozvoz pomůcek bude stát zhruba 15 milionů korun. Jeden respirátor podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nakoupila ČR za zhruba 2,35 dolaru (asi 53 Kč) a roušku za 0,37 centu (8,30 Kč). Balíček pro jednoho seniora tak stojí asi 94 korun. Roušky a respirátory jsou ze zásob zbylých po jarní vlně onemocnění, které jsou skladovány v Opočínku na Pardubicku.

Podle Českého statistického úřadu žilo v ČR ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let.

Vláda o poskytnutí pomůcek starším lidem rozhodla minulý týden. Část opozice krok kritizuje jako opožděný a dává ho do souvislosti s blížícími se krajskými a senátními volbami.