Česko by kvůli ruské invazi mohlo navýšit minimální zásoby plynu

— Autor: ČTK

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje vyhlášku, kterou změní bezpečnostní standard dodávek plynu. Minimální zásoby plynu v zásobnících se mají navýšit ze současných 30 procent na 45 procent. Důvodem je riziko, že by mohla být omezena či dlouhodoběji zastavena přeprava plynu z Ruska do Evropské unie. Vyplývá to z materiálu, který má ČTK k dispozici. Dnes skončilo připomínkové řízení.