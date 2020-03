Českou poštu decimuje koronavirus. Primární je výplata důchodů, říká pro EZ mluvčí Vitík

Pandemie posílá řidiče, doručovatelky a další zaměstnance podniku, který spadá do gesce Ministerstva vnitra ČR, do karantény. Dokonce kvůli ní už bylo uzavřeno 134 poboček, včetně provozovatelů pošt Partner. Dočasně úřad pozastavuje i některé tradiční služby.

Pane inženýre Vitíku, není ohrožen chod České pošty, když její generální ředitel Roman Knap i užší vedení managmentu se nakazilo koronavirem? Kdo nyní řídí podnik?

I v tomto krizovém momentu jsme schopni improvizovat a reagovat na neplánovaný vývoj pandemie, aby nebyly naše služby úplně ohroženy. Byl ustavnoven krizový štáb, který denně jedná, děje se tak ale jen přes videokonference. Nikdo z našich klientů tak nemusí propadat panice, že bychom mu úplně nevyšli vstříc. Jen je tu jeden drobný rozdíl oproti normálním okolnostem, Českou poštu nyní řídíme z našich domovů.

Co udělalo infekční onemocnění s vašimi lidmi v první linii, mám na mysli řidiče, doručovatelky, ale i zaměstnance na vašich pobočkách?

Nebudu zastírat, že personál v terénu chybí, protože je infekcí ovlivněn. Řada zaměstnanců z první linie je v karanténě, která se může i prodloužit. Koronavir není obyčejná chřipka, kdy běžně stačí sedm až deset dní, aby ji člověk vyležel. Proto je delší absence znát. Nikoho asi neudiví, že nyní klademe hlavní důraz na hygienu našich lidí, abychom je co nejvíce ochránili. Všichni jedou na doraz a já bych jim chtěl tímto poděkovat.

Jakou největší změnu jste během pandemie byli nuceni ve vašich službách směrem ke klientům udělat?

Museli jsme omezit pracovní dobu, včetně provozovatelů pošt Partner.Nyní zavíráme nejpozději v 16 hodin a od soboty 21. března přestává fungovat víkendový provoz. Nutnou inovací je i doručování doporučených zásilek. V současné době už u vás před bytem či domem nezazvoní listonoš, že vám nese důležitý dokument, ale rovnou vám hodí do vaší schránky oznámení o uložení zásilky. Protože počítáme s tím, že řada klientů může být v karanténě nebo nechce vycházet, prodloužili jsme lhůtu na vyzvednutí zásilky z deseti dnů na rovných třicet. Udělali jsme to hlavně proto, abychom minimalizovali osobní kontakt zaměstnanců s dalšími lidmi a samozřejmě preferujeme bezkontaktní platby.

NEPŘIBLIŽUJTE SE K PERSONÁLU, PROSÍM

Když očekávám balík, dostanu ho nyní vůbec?

Ano, služba Balík Do ruky funguje a rozvážíme je. Ale samozřejmě za zvýšených hygienických opatření. To znamená, že doručovatel vyzve zákazníka, aby se příliš k němu nepřibližoval. Dá mu podepsat doklad, který zanechá třeba na zídce, odstoupí, klient ho podepíše, zanechá na stanoveném místě a po odstoupení si vše přebere doručovatel a ihned si vydezinfikuje ruce. Dále zabezpečujeme i službu Balík Na poštu, u níž jsme prodloužili lhůtu vyzvednutí ze sedmi na patnáct dní.

Předpokládám, že za podobně zvýšených hygienických podmínek probíhá i vyplácení důchodů pro seniory?

U nich jsme obzvláště opatrní, neboť jsou nejrizikovější skupinou. Peníze vkládáme do obálky, kterou položíme na zem a v dostatečně velké vzdálenosti si senior vybere peníze, vše podepíše a prázdnou obálku zanechá na místě. Důchodce, kteří byli zvyklí chodit si pro peníze přímo na poštu, jsme kontaktovali, aby nás nyní nenavštěvovali, že jim hotovost přivezeme. Chceme u nich opravdu eliminovat možnost nákazy. Nyní je pro nás primární, aby staří lidé měli včas peníze, a tak jsme na vyplácení důchodů vyčlenili další lidi, kteří normálně provozují jiný servis. Proto jsme museli omezit jiné služby.

Ke konkrétním omezením se ještě dostaneme. Zůstaňme ještě u vyplácení důchodů, jak je zajištujete těm seniorům, kteří v současnosti bydlí v uzavřené zóně jako je například Olomoucko, kde je v izolaci 21 měst a obcí?

Tak tady musím přiznat, že naprostá karanténa pro nás představuje téměř neřešitelný problém. Do těchto oblastí nemůžeme poslat doručovatele, protože by okamžitě skončil v izolaci, když by s lidmi přišel do kontaktu. Někde se to pokoušíme vyřešit s listonoši, kteří v této oblasti také přímo bydlí, ale spíše to řešíme ve spolupráci s Policií České republiky, hasiči a hygienickými stanicemi.

Hygiena je nyní naprosto klíčová, už jste mluvil, jak chráníte lidi v terénu, ale jaký režim panuje na vašich pobočkách?

Ještě před vyhlášením povinného nošení roušek ze strany vlády, jsme trvali na tom, že do našich poboček mohou zákazníci vstoupit jen s ochranou, která zakryje ústa i nos. Dalším opatřením je, že neustále dezinfikujeme prostory pro zaměstnance i místa, kde se zdržují klienti. Navíc naši lidé mají k dispozici dezinfekční gely i spreje. A pobočky, které nejsou mezi zákazníkem a klientem odděleny skleněnou přepážkou, okamžitě uzavíráme.

To musí být pro vás velká komplikace, když při tomto náporu vypadávají pobočky, jejich počet se navíc zvyšuje...

Máte naprostou pravdu, o jejich uzavírání pravidelně informujeme klienty na webu. Ale není to snadné. Představte si, že máte nějaké větší území, které spravují dvě pošty, jedna z nich je nyní uzavřena, a tak je přirozené, že veškerá koncentrace klientů se soustředí na tu druhou, takže je přirozeně pro její zaměstnance více práce. Abychom je úplně nezahltili, museli jsme přistoupit k přerušení některých našich služeb, které jsou za normální situace naprostou samozřejmostí.

SIM KARTU LZE KOUPIT I DOBÍT, STÍRACÍ LOSY VŠAK NEKOUPÍTE

Jaký servis jste přesně museli přerušit?

Od čtvrtka jsme dočasně zastavili poskytování všech sázkových služeb, loterijních a neloterijních služeb na všech pobočkách pro společnosti Sazka a Tipsport.net. Aby to bylo lépe srozumitelnější, například nyní není možné si koupit stírací los. Co jsme ale během pandemie, kdy je nutné, aby se všichni dovolali svým blízkým, zachovali, je prodej SIM karet i dobíjení si kreditu na předplacených kartách všech mobilních operátorů.

Co jistě funguje je váš e-shop, přesto dotýkají se ho nějaká omezení?

To je dobrá otázka. Chtěl bych všechny naše klienty poprosit, aby přes něj teď objednávali jen to zboží, které nyní nutně potřebují, abychom zbytečně nezatěžovali část personálu, který třeba potřebujeme na zmíněné vyplácení důchodů.

Jaká situace nyní panuje ohledně zásilek ze zahraničí?

Rozhodli jsme, že od čtvrtka není možné posílat zásilky do Číny, Izraele, Íránu, Jižní Koree, Arménie, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Kypru a Gruzie, protože nemůžeme garantovat jejich převzetí v těchto vyjmenovaných cílových zemí.

Přiznáváte, že váš personál jede na doraz, nezatěžuje vás proto, že jste nedávno roznášeli od ministerstva zdravotnicví do schránek 5 milionů letáků s návodem, jak se mají lidé chovat během pandemie?

Jsme státním podnikem, tak musíme vyhovět státní správě, když nás v této specifické situaci o něco požádá, a zajistit distrubuci tak důležitých prospektů, které sdělují, jak chránit během pandemie své zdraví. Samozřejmě se to promítlo do dalšího dočasného přerušení služeb, a tím je roznášení letáků od obchodních řetezců na slevy, pokud si tuto službu u nás zaplatí.

Rovněž vás čeká distribuce roušek, respirátorů, které stát přiveze letecky z Číny.

Ano, tady ještě čekáme na přesné pokyny od ministerstva vnitra.