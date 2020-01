Čeští úředníci byli v Bruselu kvůli auditu Agrofertu

Desetičlenná skupina vedená náměstkem ministra zemědělství Jiřím Šírem a ředitelem Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Martinem Šebestyánem na generálním ředitelství pro zemědělství (DG Agri) jednala od rána do pozdního odpoledne. Zástupci českých úřadů odmítli obsah jednání komentovat; ministerstvo zemědělství a SZIF k němu ve středu v Praze uspořádají tiskový briefing.

Podle informací ČTK šlo dnes spíše o technickou debatu o právních souvislostech auditu, během níž komise definitivní závěry zprávy neprezentovala. Podle EK byla schůzka standardní součástí procedury, která umožňuje dotčené zemi vyjádřit se k předběžným zjištěním auditorů.

Ministerstvo zemědělství i SZIF po zveřejnění informací serveru Neovlivní o údajném střetu zájmů českého premiéra začátkem ledna uvedly, že zatím finální auditní zprávu EK nemají. Jejich zástupci dostali pouze podklady pro dnešní jednání.

Babiš opakovaně odmítá, že by byl ve střetu zájmů a že by Česku hrozilo vracení evropských peněz. Také Agrofert tvrdí, že holding, který do února 2017 před vložením do svěřenských fondů Babiš vlastnil, postupoval podle zákonů. Podle opozice je ale premiérův střet zájmů jasný. Auditní zpráva by měla být dokončena během února.

Loni v listopadu poslala EK do Česka jinou auditní zprávu zaměřenou na čerpání ze strukturálních fondů, podle které Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Spekulovalo se, že Česko by na základě těchto zjištění auditorů mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun. Babiš i v tomto případě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.