ČOI je bez ústředního ředitele už 12. měsíc

Předchozí šéf úřadu Mojmír Bezecný z místa odešel k loňskému 30. září. Fröhlich dodal, že o jeho nástupci může rozhodnout výhradně nadřízený orgán, kterým je ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). To ČTK na začátku srpna sdělilo, že ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) vybere v nejbližší době nejvhodnějšího kandidáta. Na dotaz k aktuálnímu vývoji situace resort zatím nereagoval.

"Není mi známo, že by někdy byla ČOI tak dlouho bez ředitele. V novodobé historii, po roce 1989, tomu tak zcela určitě nebylo," řekl Fröhlich. Úřad po odchodu Bezecného prozatím vede jeho zástupce Vlastimil Turza, zároveň je vedoucím právního oddělení ústředního inspektorátu ČOI. Turza je podle Fröhlicha oprávněn vykonávat veškeré pravomoci ústředního ředitele s výjimkou rozhodování o přijetí nových zaměstnanců do služebního poměru a ukončení jejich služebních poměrů. Nemůže ani jmenovat či odvolávat vedoucí zaměstnance.

V personálních záležitostech vyplývajících ze zákona o státní službě do doby jmenování nového šéfa ČOI rozhoduje státní tajemnice MPO. "Což funguje. Ideální stav to ale pochopitelně není a věříme, že ústřední ředitel bude v dohledné době jmenován. Pouze on má totiž dostatečný mandát k tomu, aby prováděl zásadnější organizační i personální změny nebo určoval dlouhodobou strategii kontrolní činnosti," uvedl dále Fröhlich.

Předchozí šéf ČOI Bezecný požádal o uvolnění z místa loni začátkem září ze soukromých a rodinných důvodů. Úřad řídil od roku 2014, v ČOI pracoval od roku 1986. Před nástupem do čela inspekce vedl zhruba sedm let krajský inspektorát v Ostravě, předtím zastával místo zástupce ředitele a inspektora.

Síkela v prvním kole žádného uchazeče na jmenování nevybral, MPO proto vyhlásilo druhé kolo. Zájemci se do něj mohli hlásit od 19. do 29. dubna, učinilo tak osm kandidátů. Bylo to o jednoho více než v prvním kole, do kterého MPO uzavřelo příjem přihlášek loni 17. září.

ČOI zajišťuje ochranu práv spotřebitelů, má na starosti mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kontroluje firmy a živnostníky, kteří nabízejí zboží a služby. Nesleduje však kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výrobků. Úřad se člení na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v sedmi krajských městech.

Vládním nařízením z prosince 1952 byla podle informací na webu ČOI zřízena státní obchodní inspekce coby součást ministerstva vnitřního obchodu. Samostatný zákon o ČOI, platící doposud, byl přijat v roce 1986.