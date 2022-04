ČOI loni provedla 18.295 kontrol, nedostatky zjistila ve 40 procentech případů

— Autor: ČTK

Česká obchodní inspekce (ČOI) loni provedla 18.295 kontrol, nedostatky zjistila u 41,7 procenta z nich. V obou případech je to mírný meziroční nárůst. Právní moci nabylo 6291 pokut v celkové hodnotě 80,511.100 korun. Také to je více než v roce 2020. Činnost inspekce ale i loni stále ovlivňovala epidemie koronaviru. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou ČOI dnes zveřejnila na svém webu.